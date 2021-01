La Nazionale di calcio indossa per la prima volta la maglia azzurra

Nonostante queste differenze di colore delle maglie indossate, in tutti gli sport gli atleti italiani sono identificati, dagli italiani e dagli stranieri, come gli “azzurri “.

Negli anni l’azzurro diventò colore ufficiale nelle altre discipline sportive , anche se non tutte lo hanno adottato . In particolare, nell’ automobilismo il colore identificativo dell’ Italia è il rosso , adottato dalla Ferrari ; nel Ciclismo , dove a partire dagli anni ’90 le nazionali italiane hanno indossato sempre più spesso divise bianche. Negli sport Invernali a volte vengono utilizzate divise bianche o rosse .

Solo pochissime volte la Nazionale dei calcio ha indossato un colore diverso dall’azzurro . Negli anni ’30 , indossò una divisa completamente nera: nel 1935 durante un’amichevole contro la Francia a Roma, ai giochi Olimpici di Berlino nel ’36 e ai mondiali di Francia del 1938 . Il colore verde nell’amichevole del 1954 contro l’ Argentina, riproposto il 12 ottobre 2019 per la sfida delle qualificazioni europee a Roma contro la Grecia . Il colore rosso nel 1994 indossato a Caltanissetta contro la Croazia dall’ Under-21 , che per un disguido tecnico dovette vestire la maglia della squadra locale (il Nissa) e un blu scuro nel 2004 nell’amichevole contro l’ Islanda a Reykjavík .

Nella partita d’esordio (contro la Francia il 15 maggio 1910, vinta per 6-2) e quella successiva (contro l’Ungheria 26 maggio, persa per 6-1), la nazionale aveva indossato la camicia bianca, con polsini e collo tricolore . Il bianco , tuttavia, è rimasto quella della seconda opportunità che viene indossata in caso la squadra avversaria vesta i colori azzurro o blu.

110 anni fa , il 6 gennaio 1911, la nazionale di calcio italiana scese in campo all’ Arena Civica di Milano contro l’ Ungheria indossando per la prima volta la maglia azzurra , i colori della Casa Savoia .

