Nasce il Regno delle due Sicilie

Questo atto non fu gradito alla nobiltà siciliana che vide svanire i privilegi e l’ autonomia formale di cui Palermo capitale aveva goduto. Nel gennaio 1848 , il malcontento, che aveva lo scopo di ripristinare la Costituzione del 1812 , sfociò nell’ insurrezione che si estese anche in Campania e nel resto del reame . Il Re Ferdinando II cercò di frenare il movimento concedendo una nuova Costituzione ispirata al modello francese , senza tuttavia che questa cambiasse sostanzialmente il potere regio.

Un anno dopo la chiusura del Congresso di Vienna, a seguito del trattato di Casalanza , l’ 8 dicembre 1816 con la “Legge fondamentale del Regno ” Ferdinando IV di Napoli , della dinastia Borbone , unificò i due regni su cui governava in precedenza: il Regno di Napoli (con il nome di Ferdinando IV) e il Regno di Sicilia (come Ferdinando III) , assumendo il nome di Ferdinando I delle Due Sicilie, e spostando, l’anno successivo, la capitale del nuovo regnoa Napoli.

