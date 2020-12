Nasce la formazione partigiana abruzzese Brigata Maiella

Il 5 dicembre 1943 si costituì ufficialmente a Casoli (CH)la Brigata Maiella, valorosa formazione partigiana abruzzese, unica ad essere decorata con la medaglia d’oro.

Nacque nel contesto degli avvenimenti che seguirono l’armistizio dell’8 settembre lungo la linea difensiva tedesca, Linea Gustav che dal Garigliano, passando per Cassino, arrivava fino ad Ortona. I paesi lungo quella linea subirono una dura occupazione e alcuni furono rasi al suolo per rallentare l’avanzata degli alleati verso nord.

La popolazione iniziò quindi a raggrupparsi in bande partigiane – come avvenne un pò in tutta Italia – e tra queste quelle guidate da Domenico Troilo e da Ettore Troilo che, pur avendo lo stesso cognome, non avevano alcuna relazione di parentela. Le due bande si unirono dando origine alla formazione apolitica “Patrioti della Maiella”. Ettore Troilo divenne il comandante, Domenico il suo vice.

La formazione partigiana Maiella, inizialmente di circa 500 uomini ma in breve raggiunse le 1.326 unità, fu posta e operò alle dirette dipendenze degli Alleati, V Corpo britannico (VIII Armata), successivamente a quello polacco, e infine nel febbraio 1944, alla 209a Divisione dell’Esercito italiano, rimanendo sempre come reparto autonomo.

La Brigata Maiella, il cui inno era “Sul ponte fiume Sangro”, fu impiegata in Abruzzo, nelle Marche, in Emilia Romagna e in Veneto, contribuendo alla liberazione di Bologna e, da sola, quella del centro di Brisighella.

La bandiera della Brigata, decorata al valore nel 1963, è attualmente conservata nel Sacrario delle Bandiere presso il Vittoriano a Roma. I suoi combattenti furono decorati anche con 11 medaglie d’argento al valor militare, 34 medaglie di bronzo e 144 croci di guerra.

di Vito Di Ventura