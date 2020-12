Il primo trapianto di cuore

Fondò la Christiaan Barnard Foundation che operava gratuitamente i bambini dei Paesi più poveri del mondo. Morì il 2 settembre 2001 , per un attacco d’asma mentre era in vacanza a Pafo (Cipro).

Continuò a fare trapianti di cuore per alcuni anni – 22 trapianti di cuore in 13 anni – ma nel 1983 smise di operare, perché colpito da artrite reumatoide alle mani, e forse anche perché aveva perso l’entusiasmo.

L’uomo, tuttavia, morì di polmonite dopo solo 18 giorni , mentre il secondo paziente, Philip Blaiberg , visse per più di 19 mesi. All’epoca non si conosceva bene come contrastare i rigetti e solo negli anni Ottanta , con la scoperta di un nuovo farmaco, la ciclosporina , i rischi si ridussero e allo stesso tempo migliorarono le tecniche di diagnosi del rigetto.

