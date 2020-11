40 anni fa il Terremoto dell’Irpinia

Secondo la relazione finale della Corte dei Conti , i costi per le infrastrutture crebbero fino a punte “di circa 27 volte rispetto a quelli previsti nelle convenzioni originarie”. Ma nonostante l’ingente quantità di denaro pubblico versato, la ricostruzione fu per decenni incompleta e forse mai del tutto completata .

Ad aumentare i danni contribuì il ritardo con cui giunsero i soccorsi per la mancanza di un’organizzazione della Protezione civile , sopperito dall’opera dei militari e dai volontari , questi ultimi giunti in gran massa dopo che il Presidente della Repubblica Sandro Pertini aveva lanciato il suo appello a seguito della visita sui luoghi della sciagura.

Il 23 novembre 1980 per 90 secondi la terrà tremò in Irpinia , interessando un’area di 17 mila km² tra la Campania e la Basilicata , con epicentro tra i comuni di Conza della Campania (AV), Teora (AV) e Laviano (SA), ma i cui effetti furono sentiti anche a Napoli, Poggioreale e Balvano.

