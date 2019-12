Premier League – Analisi 17^ giornata

La 17° giornata di Premier League conferma la straordinaria solidità acquisita dalla squadra di Klopp che con un altro risultato utile 2-0 contro il Watford si consolida al 1° posto in classifica con la bellezza di 10 punti vantaggio sulla seconda. Il ruolino di marcia dei Reds è assolutamente impressionante, sedici vittorie su diciassette gare disputate !!!! I Reds capitalizzano la grande vena dell’Egiziano Salah che al minuto 38° riesce con un gran tiro a giro ad insaccare la palla del vantaggio. Sempre il numero 11 del Liverpool in forma strepitosa al 90° con un gran colpo di tacco chiude la partita sul risultato di 2-0. Il Watford ha avuto dal canto suo due grandissime occasioni con Boncoure e Sarr ma uno splendido Allison ha tenuto inviolata la sua porta!!!

Nel nuovissimo stadio White Hart Lane il Tottenham sembra aver trovato la giusta quadratura. Lo Special One è riuscito ad infondere nella squadra tutto il suo carisma unito ad una grande consapevolezza nei propri mezzi. Infatti il Tottenham è riuscito a vincere la partita con una grande prestazione all’ottavo del primo tempo Lucas trova la rete del momentaneo vantaggio al sessantasettesimo Traorè pareggia per il Watford ma la costanza e la determinazione unita ad un grande agonismo consentono agli Spurs di vincere la partita con la rete segnata al 91° da Verthongen. L’allenatore Jose Mourinjo può essere molto soddisfatto la sua squadra realizza la quarta vittoria su cinque partite disputate.

Diverso discorso per lo United che solo grazie alla rete del classe 2001 Marcus Greenwood riesce ad evitare la sconfitta contro un ottimo Everton. Le sostituzioni di Lingaard e James a favore di Mata e Greenwood effettuate da Solskjaer danno i loro frutti. Altrettanto non si può dire dell’allenatore dell’ Everton costretto a sostituire Moise Kean dopo appena diciannove minuti di gioco.

La partita Arsenal Manchester City può essere annoverata come quegli incontri che non sono mai iniziati poiché prendere gol dopo appena due minuti di gioco contro una squadra organizzatissima come il City non è facile per nessuna compagine calcistica al mondo. L’Arsenal spingendo sull’acceleratore si è scoperto totalmente aprendo delle praterie dove gli uomini di Guardiola hanno potuto trovare le giuste combinazioni per raggiungere la porta avversaria con molta facilità. De Bruyne e Sterling mettono in mostra tutte le loro qualità chiudendo la partita con grandi azioni.

Il Leicester dopo otto vittorie consecutive pareggia 1-1 contro il Norwich.

Grande Premier League che riserva sempre grandi sorprese. !!!!!

I risultati della 17° giornata

Liverpool – Watford 2-0 38’ e 90’ Salah Burnley – Newcastle 1-0 58’Wood Chelsea – Bournemouth 0-1 84’Gosling Leicester – Norwich 1-1 26’ Pukki (N). 38’aut Krul(L) Sheffield United – Aston Villa 2-0 50’ e 73’Flek Southampton – West Ham 0-1 37’Haller Wolverhampton – Tottenham 1-2 8’Lucas (T) , 67’ Traore’ (W) , 91’ Verthongen Manchester United – Everton 1-1 36’ aut. Lindelof (E), 77’ Greenwood (MU) Arsenal – Manchester City 0-3 2’ e 40’ De Bruyne , 15’ Sterling Crsytal Palace – Brighton 1-1 54’ Maupay 76’ Zaha

By Pier Luigi Di Rauso