Nello splendido circuito di Yas Marina si è svolto l’ultimo Gran Premio della stagione 2019. Il circuito è entrato a far parte del mondiale di Formula 1 dal 2009. È stato costruito come la maggior parte dei tracciati di Formula 1 da Hermann TILKE sull’isola Diaz. Il contesto generale è veramente spettacolare poiché il circuito oltre ad essere dotato di un impianto di illuminazione permanente è circondato da alberghi extra lusso e campi da golf. Nella partenza è subito decisivo Hamilton, con Verstappen alle sue spalle e Leclerc e Vettel che chiudono il quartetto. Bottas solo quattordicesimo. Vettel per alcuni giri, prova ad insidiare Verstappen senza trovare il guizzo vincente. Il primo Pit Stop lo fanno Leclerc e Vettel che montano le gomme bianche. Al rientro in pista Leclerc è quarto e Vettel ottavo. Hamilton e Verstappen rimandano la sosta ai box. Al quarantacinquesimo minuto di gara Verstappen rientra ai box montando gomme hard, seguito da Hamilton che riesce a rientrare in testa alla corsa. A metà gara lo straordinario pilota inglese compie il giro più veloce. Al settantesimo minuto di gara Leclerc Monta le gomme rosse e Vettel le gomme gialle. La gara sostanzialmente va avanti in maniera molto tranquilla consentendo a Hamilton di vincere il Gran Premio di Abu Dhabi seguito da Max Verstappen della Red Bull. In terza posizione troviamo il monegasco della Ferrari Charles Leclerc quarto Bottas quinto Vettel. Il neo campione del mondo Ancora una volta ha dimostrato tutto il suo immenso valore vincendo l’ultimo Gran Premio della stagione e conquistando anche il punto extra per il giro veloce in 1.34.05. Alcuni numeri del campione inglese sono stratosferici 17 podi quest’anno, 19 gare condotte dall’inizio alla fine (eguaglia il record assoluto di Ayrton Senna), primo pilota ad andare a punti 21 volte in una stagione, 413 punti in una stagione 33 gare a punti in una stagione e soprattutto primo pilota nella storia ad andare in testa in 19 Gran Premi nel corso di una stagione!!!!!!!!!! I commissari di gara hanno sanzionato una multa di €50000 al team delle Ferrari per una non conformità della benzina sulla macchina di Charles Leclerc nei controlli pre gara. In casa Ferrari c’è grandissima determinazione ma ci vorrà un’attenzione ancora maggiore per evitare di incorrere in multe al team e ripercussioni negative sui punteggi a causa di penalità che possano in qualche modo incidere sulla gara e quindi sul risultato finale.

CLASSIFICA FINALE DEL GP Abu Dhabi

1 HAMILTON 0 2 VERSTAPPEN +16.772 3 LECLERC +43.435 4 BOTTAS +44.379 5 VETTEL +64.357 6 ALBON +69.205 7 PEREZ +1 LAP 8 NORRIS +1 LAP 9 KVYAT +1 LAP 10 SAINZ +1 LAP

By Pier Luigi Di Rauso