GP SINGAPORE 22 SETTEMBRE 2019

Leclerc ha un ottimo passo che gli consentirebbe di prendere sicuramente Vettel ma l’ingresso per ben 3 volte della vettura di sicurezza riduce enormemente il tempo per l’attacco!!! Sebastian Vettel vince meritatamente il GP di Singapore riuscendo a tenere testa ad un ottimo Leclerc.

Al 20° giro inizia la girandola delle sostituzioni dei pneumatici: i primi ad entrare nei box sono Vettel e Verstappen che optano per la gomma media. Al 22° giro è la volta di Leclerc che purtroppo non trova i benefici sperati ed il compagno di squadra prende la testa della gara!!

Leclerc parte benissimo rimanendo in testa al gruppo senza problemi, Vettel tallona in maniera asfissiante Hamilton che solo grazie ad una piccola dose di fortuna riesce a resistere a due attacchi del tedesco molto aggressivi!!

Tutto il team Ferrari può gioire come non mai in considerazione che a Singapore nessuna casa automobilistica era riuscita a chiudere la gara nelle prime due posizioni!!!

