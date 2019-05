Il miele: un alleato per la nostra salute

La conoscenza delle proprietà benefiche del mielerisalgono agli albori della civiltà umana. La prima documentazione conosciuta, che presenta il miele come sostanza medicinale, si trova su di una tavoletta sumerica scoperta a Nippur(una delle più antiche città della Mesopotamia che sorgeva su ambedue le rive del canale di Shatt-en-Nil,uno dei corsi del fiume Eufrate). Su tale reperto il miele era presente come parte di una miscela di acqua, olio, olio di cedro, sabbia fine macinata prescritta per problematiche cutanee. Da lì in poi le proprietà del mielesono state studiate e approfondite tanto da scoprirne proprietà antibatteriche, lenitive, anitussigene e ricostituenti. Proprioin in questi giorni una ricerca scientifica pubblicata sul Journal of Functional Foodsha documentato come il miele di corbezzolo, caratteristico delle aree mediterranee e prodotto anche in Italia, possa diventare un potente alleato per la lotta contro il cancro del colon. I ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche insieme con quelli dell’Università di Vigo e Granada (Spagna)hanno dimostrato, grazie a studi effettuati in laboratorio, che il miele aggiunto a colture di cellule tumorali del colon fa si che quest’ultime arrestino la loro crescita e diffusione. L’effetto antitumorale del miele di corbezzolo, tipico prodotto regionale Sardo, sulle cellule del cancro del colon sembrerebbe essere racchiuso in particolare nelle sue foglie che hanno un’alta concentrazione di fenoli e tannini; il frutto del corbezzolo invece presenta un importante contenuto di vitamine, zuccheri e pectina quando sono raccolti nei mesi di novembre e dicembre, periodo di massima fioritura. Gli stessi ricercatori affermano che lo studio rappresenta un punto di partenza e che serviranno ulteriori ricerche per definire in dettaglio gli effetti benefici del miele sulle cellule tumoralima di sicuro è una linea di studio da seguire con estremo interesse per valorizzare e approfondire i possibili usi di questo alimento ed i suoi benefici per la nostra salute.

Maurizio Lupardini