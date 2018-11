Arrestato il Presidente della Nissan

Secondo i dati forniti dalla 3 società, infatti, questa alleanza ha venduto 5,54 milioni di veicoli in tutto il mondo nei primi sei mesi, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Superando i 5,52 milioni di veicoli venduti dal gruppo Volkswagen-Audi-Porche , la più grande casa automobilistica del mondo per due anni consecutivi fino al 2017.

