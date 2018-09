4 settembre 1972: Spitz conquista sette medaglie d’oro all’Olimpiadi di Monaco

Alle Olimpiadi di Monaco di Baviera il nuotatore americano Mark Spitz conquista la sua settima medaglia d’oro durante la competizione. Questo incredibile record, battuto solamente nel 2008 da Michael Phelps, è reso ancora più prestigioso dalla conquista del record del mondo per ogni medaglia conquistata. Nel 1977 Mark Spitz venne inserito nell’ International Swimming Hall of Fame .

