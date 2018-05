Un viaggio in cucina tra amore, tradizioni e ricette

Territori, gusti e sapori nati dalla memoria in un’autobiografia che lega i luoghi, la famiglia, il lavoro all’amore in un percorso di amicizie genuine. C’è tutto questo in “Viaggio in cucina dalla collina al mare” di Moira Adiutori (Falco Editore). Una storia d’amore ma anche un’esortazione a provare, credere, amare per realizzare i propri sogni e le proprie attitudini. Nel libro troviamo un ricettario nato in una famiglia di pastori e contadini, operai e artigiani e proseguito in quella di donna divenuta casalinga per amore di un uomo, ufficiale di Marina che ha deciso di seguire ovunque rinunciando alle sue ambizioni professionali. Da giovane sognava di fare la giornalista ma poi, dopo aver conosciuto l’uomo che avrebbe poi sposato, ha deciso di dedicarsi totalmente alla famiglia e alle figlie. Ha viaggiato, non per lavoro, ma per seguire il marito nei suoi trasferimenti in Toscana, Liguria, Puglia, Lazio. E in tutti questi posti ha imparato ad apprezzare sapori e gusti della cucina italiana declinati in diversi contesti e a differenti latitudini geografiche. “Viaggio in cucina dalla collina al mare” ha vinto la III edizione del Premio letterario “Donne tra ricordi e futuro sezione – Cucina in famiglia”. I proventi del libro sono devoluti in beneficenza all’associazione Amici di Marco D’Andrea onlus, che presta la sua opera presso il reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma.