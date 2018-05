La devozione a San Michele Arcangelo, affascinante storia di fedeltà

Le chiese, le cappelle e la grotta a lui dedicate – bella da togliere il fiato – testimoniano la diffusa devozione. Un culto ricco di spiritualità reso possibile anche dal ritmo di vita, più comune nell’entroterra che nelle città. I fedeli vivono una vita spirituale comunitaria, che sembra il riflesso di una vita monastica o seminaristica. Chiamati alla preghiera dal suono delle campane, i cittadini si radunano in processione fino alla grotta della Chiesa di San Michele per la veglia, che durerà fino alle prime luci dell’alba. Esperienza lunga, abbondante, generosa, con tante intenzioni ed invocazioni. I testi delle preghiere, le cantilene, lo stesso inno all’Arcangelo suonato dalla banda musicale “ Santa Cecilia ”, la più antica di Puglia – fatta di giovani e meno giovani del borgo antico – è poesia. Preghiera e canto sono sintomo dell’abbondanza del cuore.

Una comunità che non si racconta, è destinata a spegnersi e questo gli orsaresi l’hanno capito bene. Cerimonie religiose celebrate dal Parroco don Rocco Malatacca ; festeggiamenti civili con tanti appuntamenti, come il gradevolissimo concerto dei Crazy Choir nella Chiesa dell’Annunziata . Le espressioni esterne del culto sono molte. Nelle famiglie e nelle case è sempre presente la statua dell’Arcangelo, pronto a scagliare l’ultimo colpo di spada mentre con energia e senza ombra di esitazione, tiene ben fermo, sotto il suo piede, il Maligno.

