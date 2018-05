Il Rinascimento di Albrecht Dürer

Una mostra quella di Palazzo Reale che ha richiesto ben tre anni di preparativi e che rappresenta un’occasione particolare per effettuare una sorta di tour virtuale europeo nell’età aurea del Rinascimento, ammirando in primis i lavori di colui che è considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale .

Giusto celebrare un gigante dell’arte europea come Albrecht Dürer, cui il tributo è dovuto anche in forza della sua capacità innovativa in campo artistico : fu il primo pittore a realizzare un autoritratto nella storia dell’arte quando aveva solo tredici anni e fu anche antesignano nel tracciare il primo nudo dell’arte tedesca.

Da prendere inoltre in attenta considerazione i lavori del ciclo della grande passione e dell’Apocalisse : quindici xilografie che furono stampate in 4 edizioni tra il 1498 e il 1511 e di cui Dürer curò persino la stampa, dando vita di fatto al primo libro completamente curato da un artista del mondo occidentale.

In quest’ultimo filone di ricerca artistica egli si confrontò in particolare con gli artisti della “scuola del Danubio” oltre che con i pittori italiani della scuola veneta.

Dürer non fu solo pittore, ma anche abile incisore avendo imparato l’arte del bulino dal padre orafo, nonché matematico e perfino trattatista tedesco. Egli seppe dipingere in particolare il mondo naturale: paesaggi, boschi ed animali rappresentati con una minuzia degna di un etologo piuttosto che di un botanico.

