Spontaneous

Una piccola cittadina americana, una delle tante, senza particolari caratteristiche per renderla interessante, tranne per un particolare: a Covington i ragazzi del liceo esplodono! Si, avete letto bene! Esplodono! Senza motivo, senza preavviso, all’improvviso succede qualcosa e… PUFF! Dove si trovava un ragazzo seduto intento a farsi i fatti suoi ora c’è una massa informe di poltiglia rossa appiccicosa. Questa situazione in breve degenera e diventa un caso di portata nazionale con l’intervento dell’FBI per scoprire il mistero che si cela dietro queste misteriosi morti. La protagonista e voce narrante di tutto il romanzo è Mara, diciassettenne dallo spirito ribelle e dal cinismo spiccatissimo. Lei ci racconta della vita di tutti i giorni del New Jersey, della scuola, delle esperienze con le droghe ed ovviamente delle esplosioni che tormentano i ragazzi del liceo di Covington. Mara ci farà vivere la vita di una ragazza della provincia, con i suoi amori le amicizie i pettegolezzi, il tutto condito da commenti e battute caratterizzate da tanto humor nero.

É proprio questo il tratto che rende Mara una compagna di viaggio unica, il suo sense of black humor! Sempre caustica, brutale, spietata, ma mai indifferente agli eventi che stanno sconvolgendo tutto il suo mondo, ma sempre in bilico tra cinismo e filosofia. Questo romanzo negli USA è diventato in breve un caso editoriale, al punto da essere insignito del titolo di miglior libro YA del 2016 dal TIMES. Inoltre è in lavorazione un film ispirato a questo romanzo. Cosa significa libro YA? Young Adult, ovvero un romanzo scritto per un pubblico specifico di giovani lettori. Quindi l’ambientazione, le tematiche ed i protagonisti sono pensati per questo pubblico specifico. Lo stile utilizzato da Aaron Starmer è molto colloquiale, sempre in prima persona e con l’utilizzo di modi di dire utilizzati tra i ragazzi.

Questa è la grande forza di questo romanzo, leggere le avventure di Mara equivale a farsi una chiacchierata con una ragazza di 17 anni, magari incontrata sull’autobus. Uno scambio di parole veloci, schiette, che mostrano un panorama di emozioni che magari stonano con l’aspetto esteriore. La bravura di Starmer nel rendere “vera” Mara è tutto racchiuso in questo aspetto. Il libro è edito in Italia da Dana, ovvero la divisione editoriale della Rw Lion dedicata alla narrativa. Il volume si presenta benissimo stampato su una fantastica carta patinata dalla pesantezza notevole. Inoltre il volume, cartonato, presenta una bella sovra copertina dal grande impatto visivo. Come valutare questo romanzo? Positivamente! È una lettura scorrevole, appassionate e con un retrogusto squisitamente splatter e grottesco che non guasta mai! Anche se “fuori target” per un romanzo YA ho trovato il lavoro di Aaron Starmer ottimo! Quindi se cercate una lettura di questo genere potete tuffarvi nella lettura di Spontaneous senza timore… ma attenzione che si tratta di una lettura esplosiva!

Spontaneous. Dana Edizioni, cartonato, 302 Pag. Euro 18,90

di Ruffino Renato Umberto