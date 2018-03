Ipnosi regressiva nell’elaborazione di lutto e dolore

“Nessuna parola o frase può consolare una madre che perde un figlio. Amori improvvisamente divisi. Trovo giusto cercare di dare una speranza di sopravvivenza a quell’amore oltre il corpo fisico” dice Maddalena Di Leo, teologa, ricercatrice in transcommunicazione strumentale.

Si occupa di tecniche di elaborazione del lutto e dolore tramite l’ipnosi regressiva da circa vent’anni. Una ricerca che tende a dimostrare l’esistenza di una coscienza che sopravvive al corpo. Punto di partenza? Aiutare le persone ad affrontare momenti dolorosi attraverso l’ipnosi abbinata alla meditazione. Portare l’individuo ad uno stato di pace e benessere, riuscendo ad ottenere positivi effetti sull’umore, sul sonno e in mille altre sfaccettature quotidiane, anche in caso di depressione. Che cos’è l’ipnosi? “Un valido aiuto per ricongiungersi con il sé più autentico. Nell’attuale società, consumismo, materialismo hanno fatto perdere contezza di quello che realmente siamo”.

Membro dell’Afterlife Reasearch and Education Institute, Arizona, continua a studiare, ricercare e dare basi scientifiche all’esistenza dell’Aldilà, una sorta di mondo parallelo che comunica. La transcomunicazione strumentale, connette mondo materiale e spirituale tramite radio frequenze. “Mi sono accostata al fenomeno delle voci elettroniche, con scetticismo e diffidenza chiedendomi se si potesse davvero comunicare con il mondo dello spirito tramite un’apparecchiatura elettronica, modulando l’energia delle onde che si trasformano in messaggi verbali. Ho cominciato con una comune radio, dopo alcuni anni rimpiazzata da una radio a valvole per migliorare il suono. Ora, posso dimostrare che dopo la morte fisica si manifesta un’intelligenza che comunica con noi tramite energia”. Stando a quanto trasferito dalla Di Leo, esiste una coscienza che sopravvive al corpo fisico. Assumiamo un’altra veste, quella di un corpo di luce.

di Simona De Donato