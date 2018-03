Il mondo intero, non solo scientifico, rende omaggio al grande fisico e cosmologo britannico, Stephen Hawking, morto ieri all’età di 76 anni nella sua casa presso l’università di Cambridge. Ne hanno dato la triste notizia i figli: Lucy, Robert e Tim, in un messaggio alla Agenzia di stampa Press Association.

“Siamo profondamente rattristati che il nostro amato padre sia morto. È stato un grande scienziato e un’uomo straordinario il cui patrimonio vivrà per molti anni. Il suo coraggio e la ferma volontà, unitamente alla sua brillantezza e al suo umorismo ha ispirato molte persone nel mondo. Una volta disse “non ci sarebbe molto dell’universo se non fosse in casa con le persone che ami”. Ci mancherà moltissimo”.

Il destino di Hawking sembrava scritto negli astri. Infatti, è nato l’8 gennaio del 1942, esattamente 300 anni dalla morte di Galileo Galilei, ed è morto il giorno del 139° anniversario della nascita di Albert Einstein.

Colpito da atrofia muscolare progressiva quando era ancora ventenne, è stato costretto a vivere su una sedia a rotelle, quasi del tutto paralizzato e a comunicare attraverso un sistema di voce sintetica.

La sua disabilità non ha tuttavia fermato il suo genio che nel 1988, con la pubblicazione del libro “A Brief History of Time”, – tradotto in italiano con il titolo “Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo”– si impose al mondo intero per la sua teoria dei “buchi neri”.

Il suo lavoro è stato incentrato nel mettere il relazione la relatività con la creazione dell’universo e come lo stesso sia governato. “Il mio obiettivo è molto semplice”, diceva, “è quello di capire l’universo perché è così com’è e perché esiste”.

Ma, oltre alla scienza, Hawking non ha disdegnato di proporsi nel mondo dello spettacolo. Ha, infatti, preso parte a diversi programmi popolari come i “Simpson”, nella serie “Star Trek: la prossima generazione” e la sua voce sintetizzata compare anche in un disco dei Pink Floyd “The Division Bell” (1994). Su di lui, sulla sua vita, sono stati girati numerosi film e documentari, in alcuni dei quali compare direttamente.

Ha avuto due matrimoni. Il primo con Jane Wilde nel 1965, dalla quale ha avuto 3 figli e si è separato dopo 25 anni di matrimonio, è stato immortalato nel film “The Theory of Everything” (2014); il secondo, con la sua infermiera Elaine Mason, da cui si separò tra polemiche e accuse, da lui negate, di avere subito abusi.

Hawking divenne uno dei più giovani membri del più prestigioso organismo scientifico britannico, la Royal Society, all’età di 32 anni. Nel 1979 è stato nominato Lucasian Professor of Mathematics presso l’Università di Cambridge – una posizione precedentemente detenuta da Isaac Newton– dove si era trasferito dall’Università di Oxford per studiare astronomia e cosmologia teorica.

Personalmente ha avuto il grande onore di assistere alla sua lectio magistralis su “L’origine dell’universo”, tenuta nel 2006 presso il Palazzo Bo, sede dell’università di Padova. Lo rivedo al centro del palco seduto sbilenco sulla sua sedia a rotelle personalizzata con computer e apparecchiature elettroniche varie e nelle orecchie ancora mi risuona la sua voce metallica, mentre tutt’intorno, in una sala, gremita, la gente, come me, ascoltava in religioso silenzio.

di Vito Di Ventura