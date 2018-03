14 marzo 1879: Nasce in Germania Albert Einstein

Nasce ad Ulma, in Germania, Albert Einstein. Lo scienziato, naturalizzato svizzero e statunitense, fu un profondo innovatore del mondo fisico. È ancora oggi ricordato come uno dei più celebri fisici della storia e fu l’ideatore della relatività ristretta e generale, teorie che gli permisero di ricevere il premio Nobel per la fisica nel 1921. Il suo impatto nella cultura di massa fu talmente forte da far diventare il suo nome sinonimo di intelligenza e di genio.