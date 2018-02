L’italiano, la lingua più bella del pianeta e la quarta più studiata al mondo

L’italiano è la lingua più bella del mondo.

É elegante, musicale, armoniosa, dolce, piacevole, seducente.

Proprio per questo è la quarta lingua straniera più studiata al mondo, dopo l’inglese, lo spagnolo e il cinese e prima del francese e del tedesco. Purtroppo gli italiani hanno la cattiva abitudine di dare il loro idioma per scontato ignorando che le parole che ancor oggi utilizziamo hanno una storia antica e nobile. Eppure potersi esprimere in una lingua che ha segnato nel mondo la musica, le arti, la scienza, il canto dovrebbe riempirci di orgoglio. Annalisa Andreoni nel suo libro “Ama l’italiano. Segreti e meraviglie della lingua più bella” (Edizioni Piemme) racconta come sia un “privilegio parlare d’amore, sognare e persino imprecare con le stesse parole di Dante e degli altri grandi della nostra letteratura”. Possiamo passare da un sonetto di Petrarca ad una poesia di Alda Merini, da Ariosto a Fantozzi, a Vasco Rossi con estrema facilità. Le altre lingue europee non lo consentono. Thomas Mann definì l’italiano la lingua degli angeli. “Nel corso del tempo l’italiano è stato percepito dagli stranieri come elegante, musicale, delicato, femminile, liscio come la seta, armonioso, dolce, florido, gentile, gradevole, grazioso, melodico, piacevole, seducente – scrive l’autrice – Oggi la bellezza italiana significa anche paesaggio, cucina, moda, design e stile di vita: tutto ciò è inscindibile dalla lingua in cui è stato pensato e ha preso forma”.

Nell’anno scolastico 2015-16 sono stati 2.233.373 gli stranieri che hanno studiato l’italiano con un automento di 400.000 unità rispetto all’anno precedente in cui si era fermato a 1.700.000 e a quello ancora prima in cui erano stati registrati 1.522.000 studenti. “Il 55% di loro studia l’italiano a scuola, gli altri nei contesti più svariati – spiega Annalisa Andreoni – Il paese più italiofono è l’Albania dove la conoscenza della nostra lingua si è diffusa in ogni strato sociale attraverso la televisione ma il primo Paese al mondo per numero di studenti di italiano è la Germania seguita in Europa dalla Francia. Nel Mediterraneo i Paesi in cui più si studia l’italiano sono l’Egitto, dove aumenta velocemente la richiesta di insegnamento come seconda lingua, e la Tunisia dove la nostra lingua è insegnata nei licei come terza lingua opzionale dopo il francese considerato lingua nazionale e l’inglese. Nei paesi anglofoni sono gli Stati Uniti dove l’italiano è la 4 lingua straniera più studiata e dove si registra il maggior numero di cattedre di italiano e di dipartimenti di italianistica nel mondo e l’Australia nella quale l’italiano è addirittura la seconda”. Insomma nel mondo il nostro idioma è molto amato ed apprezzato. Gli stranieri non lo studiano per una motivazione utilitaristica come avviene per l’inglese. “Gli stranieri vogliono imparare l’italiano perché trasmette loro il piacere della bellezza – avverte l’autrice – È ora di diventare un po’ più consapevoli della nostra diversità di quello che la cultura italiana rappresenta per il resto del mondo”. Quindi ben venga lo studio dell’inglese senza però dimenticare l’importanza e la bellezza dell’italiano. “Conoscere le lingue straniere è fondamentale ma non si arriva a questo obiettivo sopprimendo la propria – ammonisce la Andreoni – Un Paese serio si preoccupa di mettere in piedi un programma di insegnamento delle lingue straniere nel sistema scolastico e universitario che dia buoni frutti nel tempo senza ricorrere a scorciatoie che, lungi dal garantire risultati miracolosi, porterebbero molti danni. Anche sul piano linguistico e culturale come su quello economico la globalizzazione può causare effetti dannosi e regressivi”.

Un libro che è una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della nostra lingua, un inno alle meravigliose potenzialità dell’italiano ma anche un volume ricco di aneddoti e curiosità che ci conduce per mano alla scoperta dell’origine di tante parole che usiamo quotidianamente senza mai interrogarci sulla loro origine.