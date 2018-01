Lesina: comincia una nuova avventura

Dopo quasi cinque anni eccomi di nuovo a Lesina. Stavolta sono qui per scoprire “I Laghi di Puglia” in un progetto di pesca e turismo sostenibili. Lungo la strada riscopro paesaggi familiari, distese sconfinate di campi incorniciate dal movimento lento delle pale eoliche; poi la vedo spuntare all’orizzonte, come in un quadro con tutte le sue meravigliose sfumature di blu e azzurro, adagiata sullo specchio d’acqua della laguna.

E a Lesina ritrovo lo stesso calore di sempre.

Con il cuore pieno di ricordi e l’entusiasmo tipico di ogni partenza comincio questa nuova avventura alla scoperta delle tradizioni e delle meraviglie di questa terra.